Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Город», хочет взыскать с его экс-руководителей почти 10,6 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте АСВ.

Как поясняют в агентстве, в ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что его бывшим председателем правления Станиславом Кулагиным, исполняющими обязанности предправления Владимиром Генераловым и Виктором Байковым не была осуществлена передача документации и электронной базы данных кредитной организации (резервной копии). Кроме того, вышеуказанными лицами и заместителем председателя правления — управляющим филиалом банка в Татарстане Рафаэлем Галимовым были совершены действия по замене ликвидных активов на права требования к юридическим лицам, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, по безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества и транспортных средств, а также действия, повлекшие утрату денежных средств, в результате чего банку был причинен значительный ущерб, указывает АСВ.

Агентство 15 ноября подало Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении вышеупомянутых лиц к субсидиарной ответственности в общем размере почти 10,584 млрд рублей.



Лицензия у банка «Город» была отозвана 16 ноября 2015 года.