Агентство по страхованию вкладов с 19 ноября начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичных КБ «Агросоюз» и Банка Инноваций и Развития, у которых 7 ноября этого года были отозваны лицензии . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка «Агросоюз», за страховкой на общую сумму около 8,1 млрд рублей могут обратиться порядка 11,6 тыс. вкладчиков, включая 113 вкладчиков с требованиями по предпринимательским счетам примерно на 21,5 млн рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в девяти субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области — на 2,2 млрд рублей (за выплатами могут обратиться 3,6 тыс. человек).

Вкладчики Банка Инноваций и Развития (порядка 3,5 тыс. человек) могут затребовать в общей сложности около 784 млн рублей, в том числе около 420 предпринимателей — 122,4 млн.

В течение не менее чем года страховое возмещение будут выплачивать банки-агенты: вкладчикам «Агросоюза» — Сбербанк (на сайте АСВ опубликован список отделений , куда можно обратиться), клиентам Банка Инноваций и Развития — Россельхозбанк (см. список доступных офисов ). Далее выплаты либо будут продолжены через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством по страхованию вкладов, о чем оно уведомит дополнительно. По закону выплата возмещения производится до дня завершения ликвидационных процедур в отношении соответствующего банка с отозванной лицензией.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату отзыва лицензии.

