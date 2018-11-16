В течение не менее чем года страховое возмещение будут выплачивать банки-агенты: вкладчикам «Агросоюза» — Сбербанк, клиентам Банка Инноваций и Развития — Россельхозбанк.
Агентство по страхованию вкладов с 19 ноября начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичных КБ «Агросоюз» и Банка Инноваций и Развития, у которых 7 ноября этого года были отозваны лицензии. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
Согласно реестру обязательств банка «Агросоюз», за страховкой на общую сумму около 8,1 млрд рублей могут обратиться порядка 11,6 тыс. вкладчиков, включая 113 вкладчиков с требованиями по предпринимательским счетам примерно на 21,5 млн рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в девяти субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области — на 2,2 млрд рублей (за выплатами могут обратиться 3,6 тыс. человек).
Вкладчики Банка Инноваций и Развития (порядка 3,5 тыс. человек) могут затребовать в общей сложности около 784 млн рублей, в том числе около 420 предпринимателей — 122,4 млн.
В течение не менее чем года страховое возмещение будут выплачивать банки-агенты: вкладчикам «Агросоюза» — Сбербанк (на сайте АСВ опубликован список отделений, куда можно обратиться), клиентам Банка Инноваций и Развития — Россельхозбанк (см. список доступных офисов). Далее выплаты либо будут продолжены через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством по страхованию вкладов, о чем оно уведомит дополнительно. По закону выплата возмещения производится до дня завершения ликвидационных процедур в отношении соответствующего банка с отозванной лицензией.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату отзыва лицензии.
Нет комментариев