Банк России делает все, чтобы на рынке работали финансово устойчивые кредитные организации, сравнивать динамику отзывов лицензий с прошлыми годами некорректно. Об этом на встрече с представителями Ассоциации российских банков (АРБ) заявила зампред регулятора Ольга Полякова. Так она прокомментировала заявление президента АРБ Гарегина Тосуняна об ужесточении надзорных действий со стороны ЦБ.

«Если говорить о динамике отзывов лицензий, наверно, можно ее сравнивать с предыдущими годами, но у надзора нет плана по наращиванию этой динамики. Мы бы даже были рады, если бы она сокращалась, но, к сожалению, поведение отдельных кредитных организаций заставляет нас все-таки принимать крайние решения и применять крайнюю меру, отзывая лицензию. Если мы проанализируем те пресс-релизы, которые на сайте Банке России выпускаются после отзыва лицензии, то вы увидите, что это далеко не добросовестные участники рынка, которые занимались отмыванием, либо выводили активы, которые создавались на балансе исключительно за счет средств физических и юридических лиц», — констатировала Полякова.

В 2018 году ЦБ отозвал лицензии у 55 игроков, тогда как за прошлый год с рынка вынужден был уйти 51 банк.