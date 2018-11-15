Yota обновила линейку для смартфона и ввела во всех регионах пакет 0 Гб. Теперь пользователи мобильного оператора смогут подключить безлимит от 10 рублей, сообщает пресс-служба оператора.

«Продукт для смартфона теперь позволяет выбирать только то, что действительно нужно: отдельно минуты, отдельно гигабайты, отдельно — безлимитный доступ к самым популярным приложениям: WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram. Также с помощью одной кнопки в приложении можно подключить безлимитный трафик для «Яндекс.Музыка», Apple.Music, «Google Музыка», Zvooq и Sound Cloud», — говорится в сообщении.

Безлимитный доступ к мессенджерам доступен от 10 до 15 рублей в месяц в зависимости от региона. Стоимость подключения безлимитных соцсетей составляет от 20 до 25 рублей. Неограниченный трафик к музыке стоит от 30 до 40 рублей, а к YouTube — от 30 до 100 рублей в зависимости от региона.

Кроме того, линейка была дополнена пакетом 50 Гб для тех, кто расходует много трафика на смартфонах. Стоимость подключения пакета составляет от 180 до 500 рублей в зависимости от региона.

Продукт доступен пользователям всех регионов, за исключением Магаданской области и Камчатского края, в которых максимальный пакет трафика включает от 40 до 42 Гб соответственно.