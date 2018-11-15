Восточный Банк приступил к эмиссии кредитных карт китайской платежной системы Union Pay с функцией бесконтактной оплаты QuickPass. В ближайший год финучреждение планирует выдать 100 тыс. таких карт. Об этом Банки.ру рассказали в «Восточном».

В банке ожидают, что новые карты будут достаточно востребованы у клиентов. По словам заместителя председателя правления Восточного Банка Алексея Крейтора, клиенты кредитной организации часто совершают поездки в Китай как по работе, так и с целью отдыха.

В свою очередь, глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан отмечает, что благодаря сотрудничеству с банком «Восточный» платежная система рассчитывает укрепить свои позиции на Дальнем Востоке, где особенно развиты торговые и туристические связи между Россией и Китаем.

Бесконтактными картами Union Pay можно расплачиваться в 32 странах мира (а путем вставления или «прокатки» их через POS-терминал в еще большем количестве стран). Наиболее популярны эти карты в Китае. В одной только России карты Union Pay принимают в более чем миллионе POS-терминалов в различных торговых точках. Кроме того, платежная система Union Pay имеет собственную программу лояльности, в рамках которой держатели карт получают бонусы, привилегии и скидки до 50% в различных точках по всему миру.



Вместе с банком «Восточный» на российском рынке карты Union Pay эмитируют еще шесть кредитных организаций. В целом ими выпущено на текущий момент более 1,5 млн карт китайской платежной системы.

С августа 2018 года Восточный Банк также принимает любые карты Union Pay в своей банкоматной сети. По данным банка, чаще всего наличные с таких карт снимают в Артеме (Приморский край), Хабаровске, Владивостоке, Иркутске и Москве. Средняя сумма снятия по картам Union Pay составляет 14 тыс. рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

