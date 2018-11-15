Внешэкономбанк прогнозирует цену на нефть в 2019 году на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя — член правления ВЭБа Андрей Клепач.

«Снизится, думаю, в среднем около 60 долларов будет. Сейчас среднегодовая на уровне 72 доллара. [Цены] начали снижаться, собственно, что и ожидалось, думаю, около 60 будет», — сказал он журналистам в кулуарах XIII Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге.