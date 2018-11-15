В Удмуртии осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие более 1,2 тыс. вкладчиков на сумму около 200 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении пяти местных жителей — сотрудников ООО «Ценные бумаги Расчетно-кассовый центр». В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере), частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 (в пособничестве в мошенничестве) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

В суде установлено, что в период с 2012 по 2015 год участники организованной преступной группы, открыв офисы на территории 15 субъектов РФ, в том числе в Удмуртии, привлекали денежные средства граждан. Как можно понять из релиза Генпрокуратуры, мошенники предлагали вкладчикам простые векселя с обязательством выплаты по истечении определенного срока необоснованно высоких процентов.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не вела, в результате более 1,2 тыс. жителей Удмуртской Республики, Пермского края, Свердловской, Волгоградской, Тюменской областей и других регионов России лишились денежных средств на общую сумму около 200 млн рублей, указывают правоохранители.

Полученные от граждан денежные средства члены группы потратили на приобретение в личную собственность недвижимости, земельных участков и автомобилей.

Деятельность финпирамиды была пресечена в 2015 году после обращения потерпевших в правоохранительные органы.



Суд приговорил участников группы к лишению свободы на сроки от трех лет до 6,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафам в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Одному участнику с учетом состояния здоровья назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, с фигурантов взыскана сумма причиненного гражданам ущерба, с целью чего судом обращено взыскание на арестованное имущество обвиняемых — квартиры, автомобили и земельные участки.

