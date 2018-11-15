Право на льготы граждане получат за пять лет до наступления нового пенсионного возраста.
Люди предпенсионного возраста смогут получить льготы за пять лет до наступления нового возраста для выхода на пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
В фонде напомнили, что с 1 января 2019 года начнется переходный период, который установит новые границы пенсионного возраста, повышаться он будет на полгода в год. Адаптироваться к новым границам помогут меры социальной поддержки: льготы по налогам на имущество и землю, ежегодная диспансеризация, гарантии занятости и так далее.
Право на льготы граждане получат за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. К примеру, в 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Право на льготы в этот момент получат женщины 53 лет и мужчины 58 лет.
Для тех, кто выходит на пенсию досрочно, например из-за вредных и опасных условий труда, предпенсионный возраст также будет наступать за пять лет.
Но есть исключение — налоговые льготы. Они будут назначаться в границах действующего сейчас пенсионного возраста — при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Северяне, которые выходят на пенсию на пять лет раньше других, налоговые льготы получат, соответственно, в 50 и 55 лет.
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