Люди предпенсионного возраста смогут получить льготы за пять лет до наступления нового возраста для выхода на пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

В фонде напомнили, что с 1 января 2019 года начнется переходный период, который установит новые границы пенсионного возраста, повышаться он будет на полгода в год. Адаптироваться к новым границам помогут меры социальной поддержки: льготы по налогам на имущество и землю, ежегодная диспансеризация, гарантии занятости и так далее.

Право на льготы граждане получат за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. К примеру, в 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Право на льготы в этот момент получат женщины 53 лет и мужчины 58 лет.

Для тех, кто выходит на пенсию досрочно, например из-за вредных и опасных условий труда, предпенсионный возраст также будет наступать за пять лет.

Но есть исключение — налоговые льготы. Они будут назначаться в границах действующего сейчас пенсионного возраста — при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Северяне, которые выходят на пенсию на пять лет раньше других, налоговые льготы получат, соответственно, в 50 и 55 лет.