В ходе открытого голосования определен победитель конкурса на лучший дизайн карты для геймеров от Почта Банка. Им стал дизайнер Дмитрий Бобков из Тюмени, который предложил нанести на карту слово-мем «Потрачено» — по мотивам компьютерной игры GTA:SA (Grand Theft Auto: San Andreas), сообщили в Почта Банке.

Как поясняется, слово «Потрачено» появлялось в этой игре при смерти героя в пиратской версии с машинным переводом с английского (в оригинале использовалось слово 'Wasted'). Этот вариант оформления карты дополнит базовую линейку дизайнов геймерских карт банка, а сам победитель получит iPad Pro 10,5 на 256 Гб и Apple Pencil.

Конкурс дизайна карты для геймеров стартовал 21 сентября при поддержке Федерации компьютерного спорта (ФКС) России. Члены жюри отобрали среди присланных работ десять лучших, из них в ходе открытого голосования на сайте конкурса был выбран победитель. Дмитрий Бобков, который профессионально занимается фотографией и дизайном, отправил на конкурс сразу несколько своих работ, в шорт-лист вошли две.

Победитель конкурса признается, что сам является «геймером со стажем» и начинал еще с 16-битных приставок. «Наверное, поэтому мне пришла в голову идея с пиксельным оформлением. В играх мы часто сталкиваемся со ссылками на популярную культуру, фильмы, произведения искусства. Вот и предложенный мною дизайн является отсылкой к одной из популярнейших и всеми любимой игре GTA:SA. Особенно интересной эту отсылку делает контекст. Ведь слово «потрачено» так уместно смотрится на банковской карте . Поскольку это отсылка, я не стал добавлять в дизайн очевидные намеки на GTA. Вместо этого в дизайне использовано диалоговое окно из старых, еще пиксельных ролевых игр. Карта как бы общается с пользователем, геймифицирует процесс ее использования», — объяснил свой выбор Бобков.

17 сентября на сайте Почта Банка стартовал предзаказ карт с вертикальным дизайном для геймеров, а также был запущен совместный проект Почта Банка и ФКС — портал для киберспортсменов Cyberlab.gg. Карта геймера от Почта Банка позволяет держателю участвовать в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России», предусматривающей скидки в размере до 25% на покупку компьютеров и игровой атрибутики, а также доступ к закрытому эксклюзивному контенту на Cyberlab.gg.

Карту для геймеров можно оформить с 14 лет, следует из релиза Почта Банка. Обслуживание виртуальной и пластиковой карты бесплатное. Стоимость выпуска пластиковой карты составляет 500 рублей. При обороте по карте от 5 тыс. рублей в течение первых 30 дней с даты активации карты стоимость выпуска будет возвращена клиенту. Снятие наличных по карте геймера в банкоматах Почта Банка и группы ВТБ осуществляется без комиссии, в банкоматах других банков — с комиссией в 1% от суммы (минимум 100 рублей).

Для заказа карты нужно заполнить заявку на сайте Почта Банка, указав контактные данные и выбрав один из четырех оригинальных дизайнов. Моментально клиенту будет выпущена виртуальная карта геймера, которой можно сразу же пользоваться для покупок в Интернете. После прохождения идентификации в любом отделении Почта Банка клиент получит готовую карту по почте заказным письмом. Для активации карты клиенту необходимо обратиться в кол-центр Почта Банка.



В релизе банка также сообщается, что он выступит генеральным партнером Кубка России по киберспорту. Основной его этап стартовал 3 ноября и завершится 25 ноября. Во время финала Кубка России по киберспорту, который состоится 15 и 16 декабря в Тюмени, Почта Банк вручит специальный денежный приз наиболее ценному игроку финала турнира по Dota 2.