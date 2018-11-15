Для негосударственных пенсионных фондов, входящих в финансовую группу «Будущее», III квартал также оказался провальным. Все четыре НПФ получили отрицательный результат от инвестиционной деятельности. Всего же за девять месяцев они получили для более чем 5 млн клиентов убытки в размере 25 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

НПФ «Будущее», занимающий четвертое место по величине пенсионных накоплений (его обязательства по ОПС оцениваются в 292 млрд рублей), терпит убытки от инвестиционной деятельности второй квартал подряд. Это следует из опубликованной отчетности фонда на 30 сентября 2018 года. За июль-август потери фонда составили 9,1 млрд рублей, что превосходит убыток предшествующего квартала (9 млрд рублей). Лишь в I квартале этого года фонду удалось показать положительный результат (3,1 млрд рублей).

В результате за первые девять месяцев для своих клиентов НПФ «заработал» 15,1 млрд рублей убытка. На инвестиционный результат «Будущего» в III квартале наибольшее влияние оказала отрицательная переоценка ценных бумаг (минус 14,8 млрд рублей), которую лишь частично компенсировали процентные доходы (4,2 млрд рублей) и переоценка валютных активов (1,3 млрд рублей).

Схожую с динамикой НПФ «Будущее» показали остальные фонды, входящие в одноименную финансовую группу. «Телеком-Союз» в III квартале получил отрицательный инвестрезультат в 1,7 млрд рублей (минус 7,9 млрд рублей по итогам девяти месяцев), фонд «Социальное развитие» получил убытки в 0,42 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно, НПФ «Образование» — 0,27 млрд рублей и 0,5 млрд рублей.

Из-за полученных за два квартала убытков собственный капитал «Будущего» на отчетную дату стал отрицательным (минус 8,7 млрд рублей).

Чтобы покрыть сформировавшийся за девять месяцев отрицательный результат от инвестиционной деятельности всех четырех НПФ, входящих в ФГ «Будущее», потребуется 24,9 млрд рублей. Новым акционерам придется либо второй год подряд разносить по счетам граждан убытки, либо до конца года оказать многомиллиардную помощь НПФ, отмечают эксперты.