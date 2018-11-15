Впервые на российском рынке коллективных инвестиций появится фонд, паи которого можно приобрести не только за рубли, но и за валюту. Такая возможность не предусмотрена законодательством об открытых ПИФах, но стала возможна с запуском биржевых фондов, пишет «Коммерсант».

В ближайшее время «Альфа-Капитал» выведет на Московскую биржу ПИФ «Технологии 100», ориентированный на индекс NASDAQ 100. ПИФ будет следовать американскому индексу NASDAQ 100 — его базовым активом будут ценные бумаги фонда INVESCO, ориентированного на этот индекс. «В среду мы получили зарегистрированные в ЦБ правила и планируем в течение двух недель запустить торги паями на бирже», — заявила гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Новый фонд уникален не столько аллокацией на американский высокотехнологический индекс, сколько возможностью покупать паи за валюту. До сих пор российские розничные инвесторы могли оплачивать ПИФы только рублями.

Техническая возможность покупать паи фондов за валюту появилась у розничных инвесторов весной этого года, когда управляющие компании получили возможность создавать биржевые ПИФы по российскому законодательству. «Ценные бумаги таких фондов обращаются на бирже, а там есть валютная секция для резидентов», — отмечает управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов.

Возможность покупать паи за валюту очень актуальна и востребована частными инвесторами, поскольку многие из них предпочитают хранить сбережения в валюте, отмечают участники рынка. Впрочем, в случае оплаты ПИФа валютой российский инвестор должен учитывать то обстоятельство, что при определении налогооблагаемой базы будет учитываться валютная переоценка.

Опрошенные участники рынка с интересом отнеслись к открывшейся возможности. В «Сбербанк Управление активами» планируют запустить биржевой фонд на индекс еврооблигаций, который инвесторы смогут покупать и за рубли, и за валюту, до конца года.