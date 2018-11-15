В Москве судебный пристав-исполнитель признан виновным в совершении мошенничества. Об этом сообщает в четверг Зеленоградский районный суд Москвы.

Фигурант Валерий Трошко, ранее состоявший в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Зеленоградскому административному округу, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в покушении на совершение мошенничества с использованием своего положения, в крупном размере).

В ходе разбирательства судом было установлено, что Трошко, имея план хищения денежных средств путем обмана и зная о сводном исполнительном производстве в отношении двух должников, ввел в заблуждение представителя одного из них, пообещав, что за вознаграждение в размере 1 млн рублей исполнительное производство будет окончено и на имущество не будет обращено взыскание. Подсудимый сообщил представителю должника, что при выплате взыскателям части суммы долга жалоб от них не поступит, а взыскание на иное имущество не будет обращено.

Должник и его представитель, полагая, что в отношении первого совершается преступление, обратились в Управление ФСБ России по Москве и Московской области, вследствие чего три их последующие встречи с Трошко происходили в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Так, подсудимый с целью обозначить свою осведомленность получил акт описи ареста имущества, постановление о наложении ареста на автомобиль и другие документы и передал их представителю должника для подписания. Затем под обещание окончить сводное исполнительное производство и не обращать взыскание на доли имущества (чего он осуществить не мог) он получил от представителя должника 17 тыс. долларов, плотно упаковал деньги в строительную перчатку и уехал на своем автомобиле, однако в дальнейшем был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области. Деньги, которые подсудимый при задержании успел выкинуть в окно, были изъяты вблизи его автомобиля.

Первоначально Трошко было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Вину в этом деянии подсудимый на судебном заседании не признал и указал, что не имел полномочий по указанным исполнительным производствам. Он утверждал, что никого из сотрудников отдела судебных приставов по Зеленоградскому административному округу не посвящал в свой план. В содеянном фигурант раскаялся.



Валерию Трошко назначено лишение свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 50 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти либо исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.