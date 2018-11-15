Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества девяти руководителей Нота-Банка на сумму 37,3 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства банка и взыскании 37,3 млрд рублей.

В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финдиректор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, и еще семь руководителей Нота-Банка.

В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств несостоятельности банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими лицами совершались действия по выводу из банка ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.

Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе до 18 января 2019 года по делу о мошенничестве на 350 млн рублей.

По словам представительницы следствия, в данный момент Марчуковы ежедневно ознакомляются с материалами уголовного дела из более чем 56 томов, которые в большей части состоят из финансово-бухгалтерской документации. После завершения ознакомления материалы дела будут отправлены в прокуратуру для утверждения обвинения и в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года сестрам Марчуковым было предъявлено обвинение по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу.

Адвокат Александр Морозов, представляющий интересы Марчуковой, ранее заявлял, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств «Фармстера» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект». Защитник настаивал на том, что все претензии, связанные с неисполнением договора поставки на указанную сумму, были урегулированы Арбитражным судом Москвы, о чем свидетельствует вступившее в законную силу решение.

В прошлом году адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы бывшего начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании следствию и коррупции, сообщил, что экс-финдиректор Нота-Банка указала на высокопоставленного полицейского как на лицо, совершившее некоторые из инкриминируемых ему преступлений.

По версии правоохранительных органов, Захарченко предупредил руководство банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, так как в его квартире было обнаружено почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых обвиняемый объяснить не смог.



Фигурантами другого уголовного дела являются бывшие совладельцы Нота-Банка — братья Дмитрий и Вадим Ерохины, которые, по версии стороны обвинения, мошенническим путем похитили более 2 млрд рублей из кредитного учреждения. Уголовное дело в отношении братьев, а также гадалки Ноны Михай рассматривается по существу в Останкинском суде столицы.