«Спасибо от Сбербанка» совместно с компанией «МаксимаТелеком», оператором крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi, запускают онлайн-игру «Уровни привилегий. Спасибо от Сбербанка». Игра доступна пассажирам московского и петербургского метро при подключении к бесплатной Wi-Fi-сети MT_FREE, уточняется в сообщении Сбербанка .

«Игра «Уровни привилегий. Спасибо от Сбербанка» построена по схеме Runner. Пользователю необходимо управлять бегущим героем, преодолевая препятствия и собирая бонусы «Спасибо», а также предметы в виде банковской карты и телефона. Таким образом, участники в игровой форме узнают, какие задания нужно выполнять для достижения максимального уровня лояльности: оплачивать покупки безналичным способом, при этом сохраняя остаток на карте», — поясняют в кредитной организации.

«В «Спасибо от Сбербанка» мы видим, что геймифицированные коммуникации гораздо эффективнее воздействуют на пользователей и в результате дают более высокую конверсию, — комментирует начальник отдела маркетинговых коммуникаций «Спасибо от Сбербанка» Олеся Шинелько. — Например, уровни — это своего рода геймификация финансовой грамотности. После прохождения всех уровней пользователь, зарегистрированный в игре, принимает участие в розыгрыше призов. В числе призов — iPhone XS, iWatch, наушники AirPods, а также тысяча подписок на услугу «Как дома», которая позволяет пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы и авторизации».



В игре есть четыре уровня сложности: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо». По мере прохождения игры количество заданий увеличивается — нужно сохранить в кошельке больше денег и найти больше предметов.