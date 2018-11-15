Сумма курортного сбора, собранного в Сочи с момента его введения по 1 ноября, составляет около 50 млн рублей, что выше планового показателя почти в два раза, рассказал руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Сбор взимается с совершеннолетних граждан, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти. Но размер сбора не может превышать 100 рублей, а в 2018 году — 50 рублей в день.

«В Сочи по состоянию на 1 ноября собрано порядка 50 миллионов рублей, что составляет 60% от общей суммы, собранной по Краснодарскому краю со всех курортов, участвующих в эксперименте. Таким образом, Сочи в этом вопросе передовик, перевыполнил свой план почти в два раза», — заявил Доморат.

Он подчеркнул, что собранные средства пойдут на обновление туристической инфраструктуры курорта.