Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к следствию, не назвав процессуальный статус Магомедова.

По сведениям собеседников РБК, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что Зиявудин Магомедов даст показания по этому делу, однако провести слушания не удалось из-за того, что Магомедов был задержан, а впоследствии арестован по обвинению в хищениях в России, отметили собеседники РБК. Когда именно было возбуждено дело, собеседники РБК не уточнили.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил РБК, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала. Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.

«Мы читали о налоговых претензиях во французских СМИ весной этого года. И знаем лишь ту информацию, которая была в них опубликована», — заявила РБК представитель группы «Сумма».

В апреле еженедельник L'express упоминал о том, что Зиявудин Магомедов владеет во Франции недвижимостью, где в конце января проходили обыски. По данным издания, речь могла идти о «расследовании отмывания денег».

1 ноября на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде следователь МВД рассказала, что во Франции было возбуждено уголовное дело против Ольги Магомедовой, бывшей жены Зиявудина Магомедова. «Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.

Но сам Зиявудин Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги. — Прим. Ред.) активами».В федеральной прокуратуре Франции РБК также опровергли информацию о наличии дела в отношении Ольги Магомедовой.