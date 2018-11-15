Большая пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных журналистов может состояться 20 декабря. На сегодняшний день в Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, рассказали РБК близкие к администрации президента источники.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию сказал: о дате пресс-конференции «сообщим своевременно».

В этом году пройдет 14-я по счету большая пресс-конференция главы государства. Ответы на вопросы российских и иностранных журналистов — традиционный формат, который Путин использует с 2001 года. В бытность премьер-министром таких пресс-конференций он не проводил.

Первая пресс-конференция президента была и самой короткой — 1 час 35 минут. Рекордным по времени стало общение с журналистами по окончании его второго срока — 4 часа 40 минут. Путин ответил на 106 вопросов.

Прошлогодняя пресс-конференция главы государства длилась почти 3 часа 50 минут.