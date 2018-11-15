Министр энергетики Александр Новак в четверг, 15 ноября, провел совещание с российскими нефтяными компаниями по ситуации на внутреннем рынке топлива. На совещании обсуждались предложения по стабилизации рынка, озвученные ранее главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщили ТАСС источники в отрасли.

Во встрече приняли участие первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«В основном, обсуждалось предложение Роснефти о 17,5%», — рассказал один из участников совещания. Речь идет о том, чтобы обязать нефтяные компании направлять на переработку не менее 17,5% добытых объемов, и это требование должно быть прописано в лицензиях на добычу.

«Звучала также тема гибких и обратных акцизов», — добавил другой собеседник ТАСС. При этом оба отметили, что никакого решения на совещании не принималось.

Вопрос взаимодействия России и ОПЕК на встрече не обсуждался, добавили они.