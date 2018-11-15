Стабильность цен на топливо в результате договоренности между нефтяными компаниями и правительством будет обеспечена на 100%. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Коммерсант FM» , отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с нефтяными компаниями о фиксировании цены на уровне 30 мая.

Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться ситуация после этого, Сечин подчеркнул, что необходимо сохранить рыночные принципы ценообразования на нефтепродукты на внутреннем рынке.

«Мы рыночные цены отменим или нет? На самом деле, важно сохранить рыночное ценообразование — это первое», — заявил Сечин. Он также призвал выработать «универсальные решения» для решения проблем топливного рынка. Так, «Роснефть» предлагает ввести плавающий акциз на топливо (который будет зависеть от уровня цен на нефть), перенесли уплату топливного акциза на заправки с НПЗ, а также обязать все компании, добывающие нефть в России, направлять на переработку не менее 17,5% добытых объемов.

Отвечая на вопрос, считает ли глава «Роснефти» текущую цену топлива на заправках справедливой, он ответил: «На наших — да».