С 15 октября контроль над кипрской Rangecroft Limited, которая владеет розничными одежными сетями Concept Club и Acoola, получил Сбербанк (51%), следует из данных кипрского реестра. Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» сократила свою долю, по состоянию на 26 января 2017 года ей принадлежал контрольный пакет, 63,28%, теперь он сократился до 42,88%.

В АФК «Система» подтвердили информацию об изменении состава акционеров. Доли владельцев изменились в рамках урегулирования кредиторской задолженности, пояснил представитель корпорации Сергей Копытов.

«В корпорации рады, что в число акционеров вошел такой сильный и технологичный партнер как Сбербанк», — сказал он.

В Сбербанке на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Еще одним акционером остается сооснователь Concept Group (владеет вышеупомянутыми сетями) Ларс Петтерсон через зарегистрированную на Британских Виргинских островах White Park Holdings Ltd, она сократила свою долю в два раза — с 12,5% до 6,12%. Из капитала полностью вышла компания второго сооснователя Леонида Ханика, Lenox International Holdings Ltd, которой принадлежало 24,22%.

Связаться с Петтерсоном и Ханником на момент публикации не удалось.