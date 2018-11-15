Компания «Сбербанк Лизинг» выпускает масштабное обновление мобильного приложения, которое предоставляет доступ к сервису «Личный кабинет», продуктовой линейке, специальным акциям, а также онлайн-калькулятору компании. О новшествах говорится в релизе компании, распространенном в четверг, 15 ноября.

Так, в новой версии изменен дизайн приложения. «Навигация стала более понятной и простой в использовании, а вся важная информация и наиболее востребованные сервисы размещены на главном экране. Чтобы клиенты могли быстрее и проще связаться с менеджером компании, онлайн-чат теперь доступен с любого экрана», — рассказали в «Сбербанк Лизинге». Для партнеров также обновлен раздел связи с клиентским менеджером — появился онлайн-кабинет, в котором доступна оперативная связь с компанией, а также возможность создания и управления заявками клиентов.

Потенциальные клиенты могут воспользоваться демоверсией онлайн-кабинета и оценить все доступные инструменты в тестовом режиме.

Также обновлен онлайн-калькулятор: по оценке компании, он стал более простым и понятным в использовании. Совместно с партнерами-страховщиками компания добавила функцию расчета стоимости полиса каско на любой автомобиль.



Приложение «Сбербанк Лизинга» доступно бесплатно в App Store и Google Play.

