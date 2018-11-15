Сбербанк и компания Ingenico Group, один из мировых лидеров в сфере безналичной оплаты, объявили о стратегическом партнерстве, которое обеспечит прием карт российской платежной системы «Мир» в международных онлайн-магазинах.

«Сервис Сбербанка, лидера интернет-эквайринга в России и крупнейшего эмитента карт «Мир», поможет ретейлерам улучшить клиентский сервис, увеличить число авторизованных и уменьшить количество спорных операций. Миллионы держателей карт «Мир» получат возможность использовать их для совершения покупок в магазинах известных международных брендов», — говорится в релизе Сбербанка.

Для эквайринга используются центры обработки данных в Москве и Казани, что обеспечивает соблюдение продавцами законодательства РФ в области хранения персональных данных.

«Держатели карт «Мир» все чаще оплачивают покупки и услуги через Интернет. С января по август 2018 года по национальным картам было совершено более 58 миллионов онлайн-операций, — рассказал генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев. — Мы рады, что благодаря совместному проекту Сбербанка и Ingenico в зарубежных интернет-магазинах будет обеспечен прием карт «Мир», что значительно расширит географию онлайн-покупок их держателей».



В будущем компании намерены расширить партнерство, предоставив международным онлайн-продавцам возможность подключиться к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».