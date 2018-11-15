В России может быть введено право граждан требовать компенсацию за несанкционированное использование их персональных данных — например, за «холодные» звонки с навязчивой рекламой товаров и услуг, пишет «Российская газета».

Такую возможность, по аналогии с выплатами правообладателям возмещения за нарушение их авторских прав, обсудили на «круглом столе» в Аналитическом центре при правительстве РФ.



Сейчас за использование персональных данных граждан без их согласия полагаются только административные штрафы для компаний. За девять месяцев 2018 года объем таких штрафов составил 2,647 млн рублей. Гражданин, данные которого попали к третьим лицам из-за нарушения закона, не получает ничего.

Между тем проблема утечек персональных данных, их неконтролируемого использования, продажи и перепродажи приобретает все большую остроту. Уже есть программы, которые собирают информацию по каждому пользователю в Интернете для того, чтобы потом выставить ее на продажу на одной из профильных бирж в США или в Азии.

В Минэкономразвития уверены, что в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть компенсаторные механизмы, дополнительную защиту прав гражданина. «Мы не может просто «кинуть» какие-то данные в оборот, сказать, что с ними можно делать все что угодно, при этом не продумав социальные последствия, которые это может повлечь», — сказал заместитель директора департамента государственного управления Минэкономразвития Антон Лебедев.



Кроме того, есть еще один аспект сбора данных — именно по ним будет составляться мнение о человеке в будущем. И есть риск, что неправильно построенный алгоритм обработки станет помехой для гражданина в получении кредита, устройстве на работу, по сути ограничит его конституционные права, предостерег доцент факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Александр Савельев.