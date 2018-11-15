Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе РСБУ, по итогам десяти месяцев 2018 года составила 5,2 млрд рублей против 1,2 млрд годом ранее. Такие данные приводятся в сегодняшнем релизе РСХБ.

За десять месяцев текущего года совокупный кредитный портфель банка вырос на 13,1% до 2,14 трлн рублей. Кредитный портфель по юрлицам увеличился на 12,3% до 1,72 трлн рублей, по физлицам — на 16,4% до 419,1 млрд.

Отдельно отмечается, что кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК за отчетный период вырос на 68,8 млрд рублей и по состоянию на 1 ноября 2018 года превысил 1,25 трлн. В частности, банк увеличил выдачу кредитов на проведение сезонных полевых работ на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 276,6 млрд рублей.



Кроме того, в январе — октябре 2018 года РСХБ нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 7,6% до 2,36 трлн рублей. С начала года объем средств физических лиц вырос на 14,6%, юридических лиц — на 3,1%.