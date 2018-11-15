Компания «Роснефть» выступает за рыночное регулирование цен, чтобы на бирже не было договорных сделок. Об этом заявил Business FM пресс-секретарь и вице-президент компании Михаил Леонтьев, комментируя прекращение продажи компанией своего топлива на Санкт-Петербургской сырьевой бирже, которое привело к сокращению объема торгов 15 ноября на 20%.

Ранее СМИ сообщили об очередях на заправках и дефиците бензина и дизеля. Возможной причиной назвали то, что российские нефтекомпании отказывают независимым АЗС в поставках.

Правительство проверит информацию о нехватке топлива на независимых АЗС. Такое поручение Минэнерго и ФАС дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Именно через биржу с помощью трейдеров топливо получают независимые АЗС и другие крупные потребители, например промышленные предприятия.

Леонтьев заявил Business FM, что компания имеет право прекратить продажу топлива на бирже: «Мы делаем, мы занимаемся рынком. Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то? Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным. Обратите внимание на абсолютно истерическую кампанию, которая происходит сейчас не только в СМИ, но и, грубо говоря, в межадминистративном общении. Какие-то люди, занимающиеся на самом деле подозрительной и странной экономической деятельностью, обвиняют нас в том, что мы разрушаем рынок, кому-то поставляем не столько, сколько бы они хотели, и так далее. Компания «Роснефть» всегда выступала и выступает за рыночное регулирование цен, чтобы на бирже не было договорных сделок, чтобы она была прозрачной, чтобы на розничном рынке не господствовали региональные трейдеры, находящиеся в криминальных взаимоотношениях с местной властью и преступными группировками, например. Вот и все».

Впрочем, есть совместный приказ Минэнерго и антимонопольной службы, согласно которому нефтяные компании должны продавать на бирже не менее 10% своего бензина и авиакеросина, а также не менее 5% дизеля, уточняет Business FM.

В «Роснефти» ранее не раз заявляли, что в росте цен виновны независимые АЗС, которые аффилированы с трейдерами и искусственно накручивают цены на бензин.



В конце октября нефтяные компании и правительство заключили соглашение о стабилизации цен на бензин. В нем указано, что нефтяники должны перерабатывать и поставлять на внутренний рынок 17,5% своей нефти. Кроме того, права торговать на бирже лишили трейдеров, указывает Business FM.