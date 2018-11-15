Политически мотивированные ограничения в экономике мешают, в том числе самим их авторам, но развитие партнерства России с другими странами не остановят. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

«Любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают развитию экономики. И нам мешают, и мешают нашим партнерам, причем в том числе тем, которые вводят эти санкции, — сказал Путин. — Но это не может остановить развитие, это исключено, это невозможно».

Российский лидер подчеркнул, что санкционное давление не может противостоять ни технологическому, ни экономическому развитию. «Поэтому сотрудничество будет продолжаться, — заверил он. — Я уже сказал, выступая сегодня, у нас примерно 25% нашего торгового оборота приходится на азиатские страны». При этом, по его данным, в 2017 году рост составил 27%, то есть около 200 млрд долларов.

Глава государства также отметил, что положительная динамика отмечается по всем направлениям, в том числе в области высоких технологий. «Вы видите как, например, Сингапур продвигает идею «умных городов». А «умные города» откуда берутся? Берутся из современных высоких технологий, в том числе и цифровых, — уточнил Путин. — Будем работать.

Он напомнил, что уже было заключено соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза с Вьетнамом, Китаем, аналогичные переговоры идут с Индией, Сингапуром.