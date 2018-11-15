Россия намерена продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

«То, что нужно сотрудничать — это очевидно, и мы будем сотрудничать, — заверил президент. — Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно. Мы видим это по ситуации на рынке».

Путин отказался комментировать ограничение добычи нефти в 2019 году. «Пока ничего не буду говорить, — сказал он. — Здесь нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета».

При этом, комментируя ситуацию на энергетических рынках, Путин привел в пример экспертов рынков, которые говорят о том, что отскок вверх возможен. "Думаю, что сегодняшняя цена не очень стабильная, она может пойти вверх, связано это со многими факторами», — заметил Путин, напомнив, что обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

«Кстати говоря, мы с президентом Трампом обсуждали это в Париже, во всяком случае говорили об этом, — сообщил Путин. — За последние полтора года Соединенные Штаты нарастили значительно добычу, это сказывается, конечно, на потреблении внутри страны, внутри США, они меньше закупают из-за границы, и это отражается на всем нефтяном рынке». Тем не менее, российский лидер указал на тот факт, что рентабельность сланцевой добычи, которую развивают США, очень сильно зависит от ценовой конъюнктуры.