Россия закончит 2018 год с профицитным бюджетом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам восточноазиатского саммита.

«У нас в этом году почти наверняка будет профицитный бюджет, у нас, по-моему, 120 миллиардов долларов положительное сальдо торгового баланса», — сообщил президент.

Согласно подписанным президентом в начале июля поправкам к федеральному бюджету на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов, профицит федерального бюджета по итогам года составит 481,7 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

По предварительным данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе — октябре 2018 года был исполнен с профицитом в размере 3 трлн 22 млрд 137,2 млн рублей, или 3,6% ВВП.

