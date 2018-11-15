Вопрос об участии в Давосском форуме каждый российский бизнесмен и каждая компания могут решать сами. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС о том, как он относится к идее бойкота Россией Давоса из-за ограничения на присутствие там ряда предпринимателей из РФ.

«Что касается нашего участия, то каждый человек, бизнесмен, представитель какой-то компании — а там представлен прежде всего бизнес — у нас люди свободные, они сами принимают решение о том, будут они участвовать или не будут», — сказал Путин.

Вводя ограничения на участие ряда бизнесменов из России, Давосский форум вредит сам себе, уверен президент.

Комментируя сообщения об отказе Давосского форума допустить на него ряд российских бизнесменов , глава государства отметил, что цель таких площадок заключается в том, чтобы сближать людей «вне рамок каких бы то ни было политических ограничений». «И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя, они разрушают основу своей деятельности. Вот это мы должны иметь в виду», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что тема возможного неучастия России в Давосском форуме никак не влияет на авторитет страны в мировой экономике.

«На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется», — ответил Путин на вопрос о последствиях возможного отказа РФ от участия в Давосе из-за ограничения на присутствие там ряда российских бизнесменов. Президент подчеркнул, что авторитет любой страны в мировой экономике зависит прежде всего от экономической мощи государства, структуры ее экономики и макроэкономических показателей.