При этом неучастие России в форуме не повлияет на авторитет страны в мировой экономике, уверен российский лидер.
Вопрос об участии в Давосском форуме каждый российский бизнесмен и каждая компания могут решать сами. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС о том, как он относится к идее бойкота Россией Давоса из-за ограничения на присутствие там ряда предпринимателей из РФ.
«Что касается нашего участия, то каждый человек, бизнесмен, представитель какой-то компании — а там представлен прежде всего бизнес — у нас люди свободные, они сами принимают решение о том, будут они участвовать или не будут», — сказал Путин.
Вводя ограничения на участие ряда бизнесменов из России, Давосский форум вредит сам себе, уверен президент.
Комментируя сообщения об отказе Давосского форума допустить на него ряд российских бизнесменов, глава государства отметил, что цель таких площадок заключается в том, чтобы сближать людей «вне рамок каких бы то ни было политических ограничений». «И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя, они разрушают основу своей деятельности. Вот это мы должны иметь в виду», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что тема возможного неучастия России в Давосском форуме никак не влияет на авторитет страны в мировой экономике.
«На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется», — ответил Путин на вопрос о последствиях возможного отказа РФ от участия в Давосе из-за ограничения на присутствие там ряда российских бизнесменов. Президент подчеркнул, что авторитет любой страны в мировой экономике зависит прежде всего от экономической мощи государства, структуры ее экономики и макроэкономических показателей.
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