Цена на нефть в районе 70 долларов за баррель устраивает Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам восточноазиатского саммита.

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей, — сказал Путин. — То, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает».

Ранее Путин заявлял, что Россию вполне устроит цена 65—75 долларов за баррель нефти . По его словам, этого достаточно для эффективной работы энергокомпаний и инвестиционного процесса.