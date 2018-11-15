Тяжелые коммерческие автомобили Foton теперь можно приобрести в кредит под залог приобретаемых транспортных средств по специальной процентной ставке от АО «Кредит Европа Банк».

Новая программа кредитования предназначена для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Модельный ряд, на который распространяется специальная ставка от Дистрибьютора:

C6514 (BJ1069VDJEA-F1),

C8215 (BJ1061VCJEA-F1; BJ1089VEJEA-F1/BJ1089VEJEA-F2; BJ1089VEJED-F2),

C1625 (BJ1163VLPHG-AA)

Наталья Кончакова, Начальник Департамента автокредитования комментирует запуск новой программы:

«Проект «Foton Finance» показал высокий уровень спроса на автомобили марки Foton, поэтому мы решили расширить линейку моделей, которые клиенты могут приобрести в рамках специальной программы кредитования. Мы предлагаем возможность оформить кредит по специальной ставке на грузовые автомобили Foton. Оформить кредит можно без посещения офиса Банка, непосредственно в дилерском центре сети Foton. Новая кредитная программа показывает, что сотрудничество АО «Кредит Европа Банк» и ООО «Фотон Мотор» идет в верном направлении, способствует финансовому росту обеих компаний и удовлетворяет потребностям клиентов, предлагая выгодные решения для приобретения коммерческих автомобилей.»

Информацию об условиях кредитования можно получить в любом отделении Банка , в Департаменте автокредитования Банка по телефону 8 800 700 25 90 (часы работы: с 09:00 до 18:00 по московскому времени, c понедельника по пятницу, звонок по России – бесплатный) и в любом официальном дилерском центре сети Foton.