Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки, пишет «Коммерсант».

Обязательства нефтекомпаний заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте с 1 ноября вынудили их частично изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки, говорят собеседники издания на рынке и в правительстве.

Так, нефтекомпании в ряде случаев отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС. Высвободившиеся объемы были в основном направлены на АЗС самих нефтекомпаний, а также частично проданы на бирже или осели на нефтебазах — в рамках выполнения требования правительства о росте поставок топлива на внутренний рынок на 3%.

Если в Центральной России этот переход, по словам участников рынка, не вызвал существенных проблем, то в Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%. По данным издания, это связано с тем, что «Газпром нефть» поставляла в регионы значительный объем топлива производства других компаний, но после заморозки цен в мелком опте такие трейдерские операции стали невыгодными.

«Сегодня политика «Газпром нефти» — обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка. Сейчас только «Роснефть» поставляет свой продукт на региональный рынок», — заявил газете президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников. Он отмечает, что ситуация с перебоями с топливом наблюдается на АЗС всю последнюю неделю.

В ФАС говорят, что отслеживают ситуацию с отгрузками на независимые АЗС, на 15 ноября запланировано селекторное совещание с представителями регионов. В Минэнерго ситуацию не комментируют. Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака заверил, что в правительстве также следят за ситуацией, и сослался на сделанное 14 ноября заявление ФАС, что ситуация на рынке стабилизируется.