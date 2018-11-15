Средний размер лимитов по кредитным картам вырос впервые за год. В III квартале 2018 года данный показатель увеличился на 5,3% по сравнению со II кварталом 2018-го и составил 48,2 тыс. рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 48,2 тысячи рублей, увеличившись на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года (45,8 тысячи рублей). Рост данного показателя был отмечен впервые с третьего квартала 2017 года», — отмечается в релизе.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ за отчетный период был отмечен в Москве (92,5 тыс. рублей), Камчатском крае (71,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (68,6 тыс. рублей), Сахалинской области (68,1 тыс. рублей) и Республике Саха (Якутия) (66,5 тыс. рублей). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам — в Республике Ингушетия (30,7 тыс. рублей), Республике Алтай (31,4 тыс. рублей), Астраханской области (31,6 тыс. рублей), Республике Карачаево-Черкессия (31,8 тыс. рублей) и Ивановской области (32,9 тыс. рублей), заключили в НБКИ.