Электронная информационная «Монетная площадка» Центробанка для обмена монетами между банками заработала с 15 ноября в Нижнем Новгороде на территории Волго-Вятского главного управления Банка России. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Монетная площадка» будет агрегировать заявки от банков, имеющих излишки монет и испытывающих потребность в них, направлять эти заявки участникам обмена и анализировать их исполнение», — говорится в сообщении регулятора.

Пока сервис доступен банкам только в этом регионе. В дальнейшем проект будет расширяться и подобные площадки откроются в других регионах России.

Центробанк отмечает, что площадка позволит снизить общие издержки на поддержание оборота монет и затраты ЦБ на их чеканку, перевозку и обработку, а также повысить удовлетворенность участников наличного денежного обращения и прозрачность потоков монет.