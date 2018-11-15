Международные резервы РФ по состоянию на 9 ноября составили 461,5 млрд долларов против 459,7 млрд на 2 ноября. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов за неделю увеличился на 1,8 млрд долларов, или 0,4%, под воздействием положительной переоценки и монетизации золота, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов, за десять месяцев текущего года — на 26,8 млрд.