Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС и Минэнерго провести проверку информации о том, что ряд независимых АЗС испытывают дефицит топлива, сообщил ТАСС официальный представитель вице-премьера Илья Джус.

«Вице-премьер дал поручение оперативно проверить информацию ряда СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на ряде независимых АЗС», — сказал он.

Ранее ряд изданий сообщили о том, что в ряде регионов выстроились очереди из бензовозов к НПЗ, а АЗС испытывают нехватку топлива. Кроме того, независимые АЗС в Забайкальском крае и Приамурье недовольны ценообразованием на нефтепродукты вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также отсутствием или ограничением предложения по оптовой продаже топлива по новым ценам, установленным соглашением правительства РФ с нефтяниками.

Джус добавил, что правительство следит за «ситуацией на бирже в динамике». «Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже», — сказал он. Как сообщалось ранее, в четверг «Роснефть» не выставила объемы бензина и дизеля на биржевых торгах.