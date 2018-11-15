Рецессия экономики России не прогнозируется в 2019 году, считает заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«Я не думаю, что рецессия, но рост будет небольшой. Официальный прогноз [роста ВВП] — 1,3%. Может быть, будет меньше. Там между 1% и 1,3%», — сказал он журналистам в кулуарах XIII Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге.

Инфляция в РФ в ноябре в годовом выражении вырастет до 3,8%, отметил также Клепач. «Нет, 3,8% — где-нибудь так», — сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что инфляция в России в ноябре достигнет в годовом выражении 4%.