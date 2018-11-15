Хакерская группа Silence 15 ноября осуществила вредоносную рассылку по российским банкам с фейкового адреса Центрального банка России. Об этом стало известно со слов сотрудников нескольких крупнейших банков. Позже эту информацию подтвердили в «Лаборатории Касперского».