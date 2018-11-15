Госдума приняла три закона о проведении в 2019—2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять не чаще одного раза в год.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение десяти лет проведения эксперимента.

Регистрация пожелавших перейти на НПД лиц будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», также как и уплата налога. При осуществлении расчетов покупателю с использованием мобильного приложения выдается чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Уплата налога осуществляется ежемесячно на основании полученного от налогового органа через мобильное приложение уведомления. При этом плательщик НПД вправе уполномочить банк или оператора электронной площадки на уплату налога и обмен информацией с налоговым органом.