Всплеск волатильности перед выступлением Главы ФРС США закончился и индекс доллара движется нейтрально, доходность 10-летних госбондов США 3,12% против 3,08% в конце торгов в среду, SP500 снизился на 0,76% до 2701 пункта. Глава ФРС отметил хорошее состояние экономики страны и ожидает ее роста благодаря росту инвестиций, он слышит беспокойство бизнеса по торговой войне с Китаем, и говорит о цели продлить рост экономики при сохранении на низком уровне безработицы и инфляции. При этом вопрос об увеличении процентной ставки может последовать на любом из 8-ми заседаний FOMC в течение года. К слову, вероятность повышения ставки на заседании в декабре до 2,55 составляет 71% исходя из расчета фьючерсов на ставку.

В свою очередь, фьючерс на индекс MSCI EM растет в четверг на 0,56%, цена на нефть Brent также пытается расти после снижения в среду на 2,55% до $65,6 за баррель из-за прогноза AP, который показывает рост запасов на 8,8 млн барр. Это будет давить на рубль, тогда как в пользу доллара играет ожидание роста розничных продаж в США за октябрь, что предаст уверенности инвесторам в увеличении процентной ставки ФРС. В свою очередь, валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, могут получить импульс к укреплению против доллара в четверг в ожидании увеличения процентной ставки Банка Мексики, вероятность чего составляет 76%.