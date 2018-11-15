Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина назвала колебания нефтяных цен и изменения потоков капитала на рынки источниками волатильности для российской экономики. Такое мнение она высказала на VIII Конгрессе финансистов Казахстана.

«В настоящий момент я бы отметила два таких важных риска, два источника волатильности. Первый — это колебание цен на сырьевые товары, для России и Казахстана это, прежде всего, нефть и газ», — подчеркнула она.



По словам Набиуллиной, вторыми внешним источником волатильности являются «изменения в потоках капитала на рынки, связанные, прежде всего, с нормализацией денежно-кредитной политики в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, количество которых в мире в последнее время резко возросло».

Глава регулятора при этом отметила, что плавающий курс дает хорошие возможности для адаптации экономик к таким шокам. При сильных колебаниях цен можно столкнуться с сильной волатильностью курса, инфляции, а значит — и процентных ставок. «В таких случаях недостаточно усилий одного центрального банка, нужны меры правительства — такие, как бюджетные правила или их аналоги, которые создают буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы, и как следствие, экономику и валютный курс», — сказала глава ЦБ РФ.