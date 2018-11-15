Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) подверглась хакерской атаке, вирус ворует служебные логины и пароли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома», — сообщили в ведомстве, уточнив, что под атаку попал как центральный аппарат, так и территориальные органы.

«Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет», — добавили также в пресс-службе.