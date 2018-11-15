Очередной циклический кризис в мировой экономике может наступить в период с 2019 по 2021 годы, однако его масштаб предсказать сложно, заявил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Самое яркое практическое применение имеют среднесрочные циклы, или циклы Жюгляра, длятся они 7—12 лет … 1986—87 годы, 1997—98 годы, 2008 год — каждый из этих периодов характеризовался тем, что в мировой экономике возникали какие-то трудности. Эти трудности имели разную реализацию в разных странах. Допустим, в 1986—1987 годы в США было умеренное снижение темпов экономического роста, но (в мире. — Прим. ред.) сильно падали цены на нефть», — сказал он, выступая на конференции «Лизинг и sharing economy».

«В 1997 году кризис в большей степени затронул Юго-Восточную Азию и у нас вызвал дефолт. 2008 год — досталось всем, причем почти синхронно. Не надо быть пророком, чтобы с большой вероятностью спрогнозировать повторение этого цикла где-то, наверное, в районе 2019 —2021 годов», — продолжил он.

Хестанов отметил, что время возникновения тех или иных событий в экономике прогнозируется очень тяжело. «Тем не менее, с довольно большой вероятностью где-то в диапазоне 2019—2021 год, скорее всего, нас ждет очередной циклический кризис. Трудно сказать, на какой год он будет похож», — заметил эксперт.

По его мнению, для того чтобы лучше понять, как будут развиваться события, нужно посмотреть, чего ожидать от политики процентных ставок крупнейшей экономики мира — то есть от действий ФРС США. Он отметил, что индекс стоимости недвижимости в крупнейших городах США недавно превысил тот уровень, с которого стартовал ипотечный кризис 2007 года. Это, по мнению Хестанова, может привести к дальнейшему росту ставки ФРС.