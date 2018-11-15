Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нижегородского НБД-Банка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства , пересмотр рейтинга связан с изменением его методологических подходов в части ужесточения оценки специализации и диверсификации деятельности банка. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой его рыночных позиций, приемлемым качеством активов и корпоративного управления, высокими достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса, а также адекватной ликвидной позицией.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне. Вместе с тем значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанный факт ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны других значимых региональных игроков. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска. Величина активов, приходящихся на связанные стороны, оценивается как несущественная.

Банк исторически соблюдает нормативы достаточности собственных средств со значительным запасом, при этом невысокие темпы прироста активов под риском позволяют банку поддерживать существенный буфер по капиталу. Поддержание значительного запаса по нормативам достаточности капитала обеспечивается за счет стабильно высокой рентабельности деятельности. Также агентство отмечает стабильное покрытие чистыми процентными и чистыми комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности банка в 2017 году и в течение трех кварталов 2018-го.

Свыше 60% активов банка формирует кредитный портфель, при этом наибольшую долю в нем занимают кредиты заемщикам из сегмента МСБ. В соответствии с отчетностью по МСФО, на 1 июля 2018 года доля обесцененных ссуд в портфеле кредитов МСБ составляет около 5,7%, что оценивается как приемлемый уровень. В целом по портфелю в соответствии с РСБУ доля ссуд III—V категорий качества за год с 1 октября 2017-го сократилась с 23,8% до 15%, а уровень просроченной задолженности находился в диапазоне 3—4%. При этом кредитный портфель банка исторически характеризуется высокой обеспеченностью.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным уровнем покрытия ликвидными активами привлеченных средств при наличии источников дополнительной ликвидности. В то же время ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их низкой географической диверсификации.



Также «Эксперт РА» отмечает приемлемый уровень корпоративного управления в банке при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах.

