Совет директоров лизинговой компании «ТрансФин-М» принял решение об избрании ее генеральным директором Максима Анищенкова, ранее занимавшего должность заместителя председателя правления — управляющего Московским филиалом Международного Банка Санкт-Петербурга. Об этом в «ТрансФин-М» сообщили в четверг, 15 ноября.

На этой должности Максим Анищенков сменил Дмитрия Зотова, который возглавлял ПАО «ТрансФин-М» с 2012 года. Основными задачами Анищенкова являются разработка и реализация новой стратегии развития компании, которая предусматривает более консервативный подход к рискам, диверсификацию и рост эффективности основного вида бизнеса, повышение доходности инвестиций акционера, поясняется в релизе.

Комментируя свое назначение, Анищенков отметил, что, по его мнению, «ТрансФин-М» — одна из самых эффективных лизинговых компаний на рынке. «Компания крупная, перспективная, нам предстоит большая и интересная работа. Поставленные акционером амбициозные цели и задачи, уверен, будут достигнуты», — заявил новый руководитель.

Активы «ТрансФин-М» по МСФО составляют 156,5 млрд рублей (по итогам шести месяцев 2018 года), парк грузовых вагонов в собственности — порядка 63 тыс. единиц. Начиная с 2012 года компания демонстрирует стабильный рост прибыли по МСФО и РСБУ, подчеркивается в релизе.

Максим Анищенков родился в 1978 году в Нарве (Эстония). В 2001 году окончил факультет коммерции и маркетинга Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов им. Вознесенского. В финансовой сфере работает более 18 лет. Карьерный путь начал в инвестиционно-банковской группе «НИКойл» (сегодня — ФК «Уралсиб»). В 2005—2006 годах руководил подразделением по работе с корпоративными клиентами Северо-Западной дирекции Промсвязьбанка. В 2006 году был приглашен в Международный Банк Санкт-Петербурга, где до ноября 2018 года занимал руководящие позиции, координируя работу банка с клиентами и отвечая за развитие бизнеса и привлечение новых клиентов. В 2010 году Максим Анищенков был назначен на должность вице-президента МБСП, в 2012 году — на должность заместителя председателя правления и включен в состав правления, а также возглавил филиал банка в Москве.

Уточним, что 31 октября 2018 года МБСП лишился лицензии .



В «ТрансФин-М» также сообщили, что бывший гендиректор Дмитрий Зотов продолжит работу в системе НПФ «Благосостояние», который контролирует лизинговую компанию, в должности советника исполнительного директора фонда.

