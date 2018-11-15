Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжает снижаться, но умеренными темпами, заявила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в кулуарах конференции «Кредитные риски в России: тренды и прогнозы».

«Если говорить о доле иностранных депозитариев в НРД [Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московская биржа], то она составляла 24,4% на 1 ноября. То есть сокращение продолжается. Месяц назад она была 25,2% именно на счетах в НРД», — сказала Данилова.

Она отметила, что в НРД учитывается не все счета нерезидентов, но эти данные дают представление о ситуации. ЦБ чуть позже опубликуют официальную статистику по доле нерезидентов в ОФЗ, добавила Данилова.

Крупнейшие российские банки и НПФ в 2019 году по-прежнему останутся основными покупателями ОФЗ, считает регулятор. «Мы рассматриваем наши крупнейшие банки как основных покупателей ОФЗ. Мы всегда их рассматриваем как основных покупателей, как и НПФ», — отметила Данилова.