Чистая прибыль МТС Банк за девять месяцев 2018 года составила 3,1 млрд рублей, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход увеличился на 36% до 6,1 млрд рублей, комиссионные доходы — на 11% до 5,2 млрд.

По сравнению с началом года активы банка выросли на 6,2%, достигнув 148 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка по итогам девяти месяцев составил 47,2 млрд рублей, из них на потребительские кредиты приходится 37,6 млрд, на кредитные карты — 10,5 млрд, на ипотечное кредитование — 8,2 млрд. Корпоративный кредитный портфель по итогам девяти месяцев равен 40,7 млрд рублей.



Просроченная задолженность по сравнению с началом сократилась на 2,5 млрд рублей, или 12%, подчеркивают в банке.

