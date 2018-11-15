Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента. На изображении видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей.

Например, говядина тушеная с черносливом стоит 211 рублей, борщ обойдется в 88 рублей, сельдь с картофелем и укропом — 72 рубля, закуска из тертой моркови — 13 рублей, а стакан киселя из вишни — 39.



Как отметил Хинштейн, ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей. «Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10—15 лет», — подчеркнул парламентарий. При этом он добавил, что цены в столовой нельзя назвать и «безумно дорогими».

Ранее в управлении делами президента России сообщили, что блюда, подающиеся в буфетах и столовых комбината питания управделами, создает рабочая группа, в которую входят заведующие производствами и технологи подразделений, отмечают РИА Новости. Трехнедельное меню состоит из холодных блюд и закусок, первых, вторых, овощных, мясных, рыбных блюд, гарниров из овощей и круп, напитков из фруктов и ягод, хлебобулочных изделий, а также выпечки собственного производства.