Количество бесконтактных операций по картам «Мир» в III квартале 2018 года увеличилось в 175 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество — с 200 тыс. до 35 млн. Это абсолютный рекорд, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). На это во многом повлияло использование «Мира» как транспортной карты.



По словам официальных представителей НСПК, и в прошлом, и в этом году граждане предпочитали оплачивать с помощью бесконтактных карт «Мир» покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, на заправках и в аптеках.



Впрочем, в 2018-м в топ-5 наиболее популярных категорий трат вошла оплата проезда в транспорте, потеснив покупки в магазинах одежды, уточнили в НСПК. Это связано с тем, что карта «Мир» стала универсальным проездным, пояснила начальник управления развития карточного бизнеса Московского Кредитного Банка Татьяна Брюхина. В начале июля 2018 года к приему «Мира» подключился наземный транспорт в 47 городах России, а также метрополитены в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. «Мир» может стать универсальной транспортной картой на всей территории России, добавила она.

Также на рост числа таких трансакций будут влиять повышение количества их выпуска, расширение числа POS-терминалов, принимающих бесконтактные карты, и программы лояльности «Мира», предполагающие возврат до 20% от суммы покупок.

Впрочем, не во всех POS-терминалах можно расплатиться отечественным пластиком в одно касание. К тому же «Мир» до сих пор не принимают за рубежом, поэтому НСПК не способен в полной мере составить конкуренцию международным платежным системам, резюмировали эксперты.

