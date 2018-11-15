Банк «Ак Барс» открыл в Москве ипотечный центр нового формата. Дополнительный офис «Московский № 2» расположен по адресу: ул. Марксистская, д. 5, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Помимо консультации и оформления ипотечного кредитования в офисе можно получить все услуги для розничных клиентов», — отметили в банке.

Отделение работает с 9:00 до 19:00 без обеда, суббота и воскресенье — выходные дни.